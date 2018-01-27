Esnaf ve İşçi Sendikaları Temsilcileri, Hatay'da

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), TÜRKİYE KAMU-SEN, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) başkan ve temsilcilerilerinden oluşan heyet, Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, ilk olarak terör örgütü PYD/PKK'nın Kırıkhan ilçesine düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden işçi Şahin Elitaş'ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Ardından Reyhanlı Kaymakamlığına geçen heyet üyeleri, Kaymakam Fatih Çobanoğlu ve Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ile görüştü.

Hisarcıklıoğlu, ziyaret sonunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgeyi terör örgütlerinden temizlemek ve huzuru sağlamak amacıyla, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde büyük bir operasyon yürüttüğünü söyledi.

Son dönemde Suriye'ye komşu olan kentlerin büyük bir sorumluluk üstlendiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "İşte Hatay onlardan biri. Reyhanlı'nın nüfusu 92 bin, misafir ettiği Suriyeli sayısı 125 bin. Dünyanın hiçbir yerinde bunun başka bir örneğini göremezsiniz." dedi.

Hatay'ın Suriye'deki terörün bedelini de ödemiş bir şehir olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, burada görev yapan herkesin çok büyük bir sorumluluk üstlendiğini dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye sivil toplumu ve iş dünyası olarak devletin ve milletin yanında olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Allah'ın izni ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yürüttüğü operasyonla bu terörün belini de kıracağız. Şunu herkes iyi bilsin, aynı medeniyetin ve kültürün mensupları olan bizlerin arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Kimse aramıza fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Bu vesileyle şehit askerlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Allah, Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler daha sonra Cilvegözü Sınır Kapısı'na geçerek buradaki hizmet binası ve TSK tarafından kurulan sahra hastanesini ziyaret etti.