Esnaf ve elemanına 'Siz hırsız mısınız' dayağı: Öldüresiye dövdüler
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Esnaf ve elemanına 'Siz hırsız mısınız' dayağı: Öldüresiye dövdüler

İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ - Haberler | 3. Sayfa

Esnaf ve elemanına 'Siz hırsız mısınız' dayağı: Öldüresiye dövdüler Bursa'da bir esnaf ve elemanı, sokakta kimliği belirsiz kişiler tarafından hırsız zannedilerek feci şekilde darp edildi.

Esnaf ve elemanına 'Siz hırsız mısınız' dayağı: Öldüresiye dövdüler

BURSA - Bursa'da bir esnaf ve elemanı, sokakta kimliği belirsiz kişiler tarafından hırsız zannedilerek feci şekilde darp edildi.

Olay, Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, konfeksiyon atölyesi bulunan F.H. ve çalışanı A.F. (31), iş çıkışı sokakta yürüdükleri esnada kimliği meçhul 3 kişi tarafından durduruldu. İddiaya göre "Siz hırsız mısınız, burada neden geziyorsunuz?" diyen 3 kişi, F.H. ile A.F.'yı darp etmeye başladı. Yaklaşık 10 dakika boyunca F.H. ile A.F.'yi feci şekilde darp eden şüpheliler, kaçarak kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerin olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri acılar içerisinde yerde kıvranan F.H. ile A.F.'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yerde acıylar içinde yatan F.H., "Benim çoluk çocuğum var. 8 yıldır burada esnafım. Hırsızsınız diye bize saldırdılar" diye konuştu.

Polis ekipleri, şüphelileri tespit etmek için soruşturma başlattı.

Esnaf ve elemanına 'Siz hırsız mısınız' dayağı: Öldüresiye dövdüler
Esnaf ve elemanına 'Siz hırsız mısınız' dayağı: Öldüresiye dövdüler
Esnaf ve elemanına 'Siz hırsız mısınız' dayağı: Öldüresiye dövdüler
Esnaf ve elemanına 'Siz hırsız mısınız' dayağı: Öldüresiye dövdüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

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