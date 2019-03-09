Esnaf Tuz ve Şeker Oranı Azaltılmasından Memnun

Pastane ve lokantalarda aşırı tuz ve şeker kullanımının azaltılması amacıyla imzalanan protokol olumlu yankı buldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu arasında aşırı tuz ve şeker kullanımının azaltılmasına ilişkin protokol geçtiğimiz hafta imzalanmıştı. İmzalanan 'Asırı Tuz ve Seker Kullanımını Azaltan Lokantacılar ve Pastacılar Protokolu" esnafta olumlu yankı buldu. Bu kapsamda her yıl besinlerdeki tuz oranı yüzde 4, şeker oranı ise yüzde 5 oranında azaltılacak.

"Uygulama faydalı olacak"

İstanbul Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı Aykut Şener, söz konusu protokol ile şeker ve tuz kullanımının azaltılmasını devreye alacak uygulamayı faydalı gördüklerini belirtti.

Türkiye'de söz konusu besinlerin üretiminde Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği oranların 4-5 misli tuz ve şeker kullanıldığını söyleyen Şener, "Sağlık Bakanlığımız ile bir protokol yaptık. Sadece pastada sınırlı olmamak kaydıyla tüm pastane ürünlerinde, şeker ve tuz oranlarını düşürülecek" dedi.

Uygulamanın halk için faydalı olduğundan bahseden Şener, orta boy pasta yapımında kullanılan şeker oranını yüzde 5 düşürdüklerini belirterek "Biliyorsunuz ki fazla tuz ve şeker tüketimi, her türlü hastalığına sebebiyet verebiliyor. Bu noktada bir farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir protokol yaptık. Çok iyi oldu" dedi.

Uygulamayı desteklediklerini aktaran Şener, şuana kadar müşterilerden de bir şikayet gelmediğini söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA