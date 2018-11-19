Esnaf Toplumun Birliği İçin Semaya El Açtı

Çorum'da, Mevlit Kandili dolayısıyla bir araya gelen esnaf ve vatandaşlar, toplumun birlik ve beraberliğinin devamının yanı sıra Müslümanların selameti için dua etti.

Osmanlı'dan bugüne ulaşan "dua" geleneği, Çorum'daki esnaf ve sanatkarlarca 150 yılı aşkın süredir yaşatılmaya devam ediliyor. Çeşitli esnaf gruplarınca başta dini bayramların arifelerinde ve kandillerde organize edilen dua etkinliğine kentin yöneticileri, siyasi partilerin temsilcileri ve toplumun çeşitli kesimlerinden kanaat önderleri katılıyor.

Birlik ve beraberliğin pekişmesi açısından önemli görülen yaklaşık 2 asırlık gelenek, bu yıl Mevlit Kandili'nde de devam etti.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) öncülüğünde Dikici ve Kunduracılar Odasınca gerçekleştirilen dua etkinliklerinde toplumun birlik ve beraberliğinin devamının yanı sıra ümmetin selameti için dua edildi.

Belediye Başkanı Zeki Gül arife duasında yaptığı konuşmada, Mevlit'in, diğer kandiller gibi özel bir gün olduğunu, bugün de Müslümanların, Hz. Peygamberin şefaatine nail olmak için hep birlikte dua etmesi gerektiğini söyledi.

Buradan hareketle esnaf temsilcilerinin dua etkinlikleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Gül, "Allah dualarımızı kabul etsin. Allah, Peygamber Efendimizle buluşmayı hepimize nasip etsin." dedi.

Türkiye'nin son dönemde ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini belirten Gül, birlik ve beraberlik içerisinde zorlukların aşılabileceğinin altını çizdi. Dua etkinliklerinin, toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirdiğine dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Ülkemizin zor bir ekonomik süreçten geçtiği hepimizin malumudur. Biz Anadolu'ya geldiğimiz Malazgirt'ten bu zamana kadar, İstanbul'un fethinden Kurtuluş Savaşı'na, ülkemizin bir nevi işgal edilmek istendiği 15 Temmuz'a kadar hep bir ve beraber olduk. Bu, bir ve beraberliğimizi bozmadığımız sürece, daha nice böyle sıkıntıları, ülkemizin üzerine kurulmuş kumpasları hep beraber aşabileceğimize inancım tamdır. Allah, böylesine manevi atmosferi güzel günlerimizde bizleri tekrar bir araya getirsin."

Etkinlikte duanın ardından katılanlara gül suyu ve lokum ikram edildi.