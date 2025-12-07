Haberler

Başkan Erkan Özkan bölgesel istişare toplantılarını sürdürüyor

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, esnaf ile yaptığı istişare toplantısında korsan taşımacılık ve plaka artışı gibi sektörel konulara değindi. Toplantıya yoğun ilgi gösteren esnaflara birlik çağrısı yaptı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, duraklara bir buçuk yıllık çalışmalarını anlatan dergiyi ulaştırmasının ardından bölgesel istişare toplantılarına hız kesmeden devam ediyor. Esnafın salonu tıka basa doldurduğu Menderes ilçesindeki toplantıda hem teşekkürler iletildi hem de sektöre dair önemli mesajlar paylaşıldı.

Toplantıya içten bir selamla başlayan Başkan Erkan Özkan, esnafa duyduğu güveni şu sözlerle ifade etti: "İzmir Şoförler Odası'nın bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Birlik olduğu sürece bu camianın bileğini kimse bükemez." Bir buçuk yıllık görev sürecinin tüm temaslarının, görüşmelerinin ve girişimlerinin derlenerek bir dergi haline getirildiğini hatırlatan Erkan Özkan, "Biz bu dergiyi bir karne gibi hazırladık, notumuzu da siz vereceksiniz." diyerek esnafın değerlendirmesinin kendileri için yol gösterici olduğunu vurguladı. Konuşmasının devamında Karşıyaka'da da, Menderes'te de esnafın gösterdiği yoğun katılımın kendilerini son derece mutlu ettiğini belirten Erkan Özkan, "Bu ilgi bize güç veriyor." dedi. Ayrıca, mazereti sebebiyle toplantıya katılamayacağını ileten üyeleri de gelmiş kabul ettiklerini ve onlara da ayrıca teşekkür ettiğini ifade etti.

"Korsan taşımacılığa Türkiye'de en yüksek ses İzmir'den çıkıyor"

Konuşmasının önemli bölümünde korsan taşımacılık konusuna değinen Başkan Erkan Özkan, bu sorunun yalnızca İzmir'de değil Türkiye genelinde etkisini artırdığını vurguladı. "Göreve gelir gelmez korsan taşımacılık davasına müdahil olduk. Beş duruşmadır oradayız. Bilirkişi raporu esnafın lehine. 19 Aralık'ta tüm Türkiye'ye müjde vereceğimize inanıyorum." diyen Erkan Özkan, korsanla mücadelenin sadece odaların omzunda olmadığını, federasyon ve konfederasyon düzeyinde güçlü baskı oluşturduklarını belirtti.

"Plaka artışına engel olduk"

Geçtiğimiz yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 200 adet yeni S ve T plaka hazırlığı yaptığını hatırlatan Başkan Erkan Özkan, bu girişimin sektörün gerçek ihtiyaçlarıyla örtüşmediğini söyledi. "Dört ay boyunca UKOME'de derdimizi anlattık. Araç ihtiyacı olmadığını net biçimde izah ettik ve talep geri çekildi. Bu mücadele sizin desteğinizle kazanıldı." ifadelerini kullandı.

ÖTV ve araç yenilemede esnafa nefes

ÖTV muafiyeti konusunu sürekli gündemde tuttuklarını belirten Erkan Özkan, Ankara temaslarında ve milletvekilleriyle yapılan görüşmelerde konunun takipçisi olduklarını söyledi. Ayrıca araç yenileme yaşının 9+3 sistemine çıkmasının esnaf için önemli bir rahatlama getirdiğini belirterek şunları ekledi: "2025 trafik ruhsatını alan herkes aracını 2028 sonuna kadar kullanabilecek. Bu hakkı birlik ve girişimlerimizle aldık."

Genel kurul çağrısı

Toplantının sonunda yaklaşan genel kurul sürecine dikkat çeken Başkan Erkan Özkan, esnafa birlik ve güçlü katılım çağrısında bulundu: "11 Ocak 2026'da kongremiz var. Kongreler odaların düğünüdür. Ne kadar kalabalık olursak o kadar güçlü görünürüz. Eğer beni doğru buluyorsanız oyunuzu istiyorum; ama en önemlisi katılımınız. Sandıktan çıkacak güçlü mesaj, haklı olduğumuz her konuda elimizi daha da güçlendirecek." Toplantıya katılan, katılamayıp iyi dileklerini ileten tüm esnaflara teşekkür ederek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
