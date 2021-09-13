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Esnaf Teşkilatları Vali Akın'ı ziyaret etti

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Esnaf Teşkilatları Vali Akın'ı ziyaret etti

Kırşehir merkezli bu yıl 34.'sü kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk öncülüğündeki oda başkanları Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Kırşehir merkezli bu yıl 34.'sü kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk öncülüğündeki oda başkanları Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Akın, Kırşehir'de esnafların Ahilik felsefesinin temel değerleri arasında yer alan kardeşlik ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak birlikte hareket etmelerinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Ahilik ilkelerini ticaret hayatına tam manasıyla yansıtınca hem esnafın hem de tüketicinin memnuniyet oranının üst seviyelerde seyredeceğini belirten Vali İbrahim Akın, "Ahi Kenti Kırşehir'de esnaflarımız her zaman devletinin yanında olmuştur. Ahi ilkelerine bağlı kalan esnafımız daima yardımlaşma ve dayanışma ruhu içesinde hareket etmiştir. Ahilik geleneği, şehrimizin önemli bir değeridir. Birlik ve beraberliğimizin en büyük teminatlarından birisi olan Ahilik geleneğini tüm dünyaya tanıtmak ve gelecekte de var olmasını sağlamak amacıyla 2021 yılı Cumhurbaşkanlığımızca "Ahi Evran Yılı" olarak kabul edilmiş ve UNESCO tarafından anma- kutlama yıldönümleri arasına alınmıştır" dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk ise konuşmasında, Ahilik geleneklerine bağlı, dürüst, ahlaklı ve vatansever olan esnaflarla birlikte gerçekleştirdikleri ziyaretin esnafın devletinin yanında olduğunun göstergesi olduğunu vurguladı. - KIRŞEHİR

Esnaf Teşkilatları Vali Akın'ı ziyaret etti

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