Esnaf Tepki Gösterdi, Belediye İptal Etti

Mardin Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı'na yapılacak tuvalete esnaf tepki gösterince belediye tuvalet yerine çiçek ekti.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Mardin'in Kızıltepe ilçesine atanan ve aynı zamanda kaymakamlık görevini de yürüten Belediye Başkan Vekili Ahmet Odabaş, göreve geldiği günden beri ilçede yeni projeler üretmeye başladı. Kızıltepe'ye birçok yeni park kazandıran belediye ekipleri Bu sefer Cumhuriyet Meydanı içerisinde bulunan parka tuvalet yapma kararı aldı.

Parkın bir köşende tuvalet için kazı çalışması başlatıldı. Söz konusu tuvaletin kötü koku çıkaracağını belirten çevre esnafı tuvalet yapılmasını istemedi. Esnafın tepkisini gören belediye tuvalet projesini iptal etti. Kazı alanı tekrar toprakla dolduruldu. Kızıltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, tuvalet yerine mevsimlik çiçek ekti. - MARDİN