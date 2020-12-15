Esnaf temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan paketten memnun

Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki esnaf temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketinden memnun olduklarını belirtti.

Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki esnaf temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketinden memnun olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve KDV indirimi, stopaj avantajı, esnafa kira ve hibe desteği ile turizm yükümlülüklerinin ertelenmesi gibi destekleri içeren paket iş dünyası temsilcilerini memnun etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, "Sıkıntılı bir dönemde verilecek olan bu katkı ve destekler için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki diğer beklentilerimiz de karşılık bulacaktır." dedi.

Açıklamayla beklentilerinin kısmen karşılandığını dile getiren Keskin, elektrik ve doğal gaz faturaları ile belediyelerin almış olduğu vergi ve harçlar için de yasal düzenleme beklediklerini kaydetti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şefik Bakay, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan KDV indirimi, stopaj avantajı, esnafa kira ve hibe desteği ile turizm yükümlülüklerinin ertelenmesi gibi destekleri içeren paketi sevindirici bulduklarını ifade etti.

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir yıldır sıkıntı çektiklerini hatırlatan Bakay, "İnşallah bütün esnaf arkadaşlar bu destekten faydalanır. Salgın her kesimi olumsuz etkilediği gibi esnafımızı da çok sıkıntıya düşürdü. Umarım devletimizin vermiş olduğu bu destek bir nebze de olsun esnafımızın yarasını sarar. İşlerimizde ciddi manada düşüş var. Esnafımızın 'nasıl ayakta kalabilirim' diye düşündüğü bir dönemde devletten gelen bu desteğin faydalı olacağını düşünüyorum. Esnafımıza SGK prim desteği de sağlanırsa daha güzel olacağı kanaatindeyiz." diye konuştu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KMESOB) Başkanı Ahmet Kuybu da tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kent esnafının zor bir dönemden geçtiğini hatırlattı.

Böyle bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketinin sevindirici olduğunu ifade eden Kuybu, KDV indirimi başta olmak üzere stopaj avantajı, esnafa kira ve hibe desteği gibi destekleri kapsayan paketin esnafı memnun ettiğini dile getirdi.

Alınan kararın çok yerinde olduğunu ve esnafı doğrudan etkileyeceğini aktaran Kuybu, "Son dönemde yaşanan sıkıntılar esnafımızı olukça olumsuz etkilemişti. Açıklanan paket, esnafımızı bir nebzede olsa rahatlatacaktır." diye konuştu.

Gaziantep

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım ise esnafa yönelik açıklanan destekleri çok önemli gördüklerini ifade etti.

Bu paketin açıklanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ancak şunu da belirtmemiz gerekir ki ekonomi bir bütündür ve büyük küçük her işletme de bu bütünün bir parçasıdır. Oda ve borsa üyesi işletmelerin de benzer bir destek paketine ihtiyacı vardır. Dileğimiz ve arzumuz yakın zamanda bu yönde de bir destek paketinin açıklanması. Bu konudaki taleplerimizi çatı kuruluşumuz TOBB aracılığıyla daha önce hükümetimize ilettik. Sesimizin duyulacağına inanıyoruz."

- Adıyaman

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Ziya Duranay ise zor dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketinin sevindirici olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik