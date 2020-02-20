20.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:58

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesinde bir esnaf sokakta gördüğü yaralı kediye sahip çıktı.

Kayapınar ilçesinde esnaf Bayram Yıldız, sokakta yaralı ve çamura bulanmış halde gördüğü bir kediyi alarak iş yerine getirdi. Yıkadıktan sonra bir kutu içerisine koyduğu kedinin tüylerini saç kurutma makinesiyle kuruttu.

Yıldız'ın aradığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen ekip, tedavi için kediyi barınağa götürdü.

Yıldız, çamura bulanan kediyi yıkadıktan sonra gözlerinin açıldığını belirterek, "Biraz kendine geldi. İnsanların hayvanlara karşı duyarlı olması lazım. Hayvanlar Allah'ın sessiz kullarıdır. Sokak hayvanlarına iyi davranmak gerekiyor. İş yerimin önünde 8-9 kediye bakıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA