Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kopperatifleri'nin kredi kullandırma şartları değişti

Aydın-Muğla İlleri 3. Bölge esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, kooperatiflerin kredi kullandırma şartlarında bazı değişikliğe gidildiğini belirtti. Yeni genelgeye göre; kredi kullanacak esnaf ve sanatkarda aranan 1 yıllık faaliyet geçmişinin 3 aya indirildiği, ulaştırma meslek kolunda süre aranmadığını belirten Başkan Necip Saraç, kredi bitmeden esnaflık faaliyetini sonlandıranlar ve kredi devam ederken yeni kredi çekimlerinde bazı değişiklikler yapıldığını söyledi.

Yeni düzenlemenin esnaf ve sanatkarların bazı sıkıntılarını gidereceğini kaydeden Aydın-Muğla İlleri 3. Bölge esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, Türkiye Halk Bankası ile yürütülen çalışmalar neticesinde bazı değişikliklere gidildiğini belirterek, "Kooperatif kefaletiyle kredi kullanacak esnaf ve sanatkardan 1 yıllık faaliyet geçmişi aranmakta idi. Bu düzenleme yeniden gözden geçirilerek kredi talep eden esnaf ve sanatkarın en az 3 ay faaliyet geçmişinin bulunması, ancak ulaştırma meslek kolunda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkar için bu sürenin aranmaması şartı getirilmiştir.

İkinci bir husus ise; Kredi borcu bitmeden esnaflık faaliyetini sonlandıran ortakların kredileri kooperatif hesaplarından alınması uygulaması kooperatiflerimizi oldukça zora sokuyordu. Yeni düzenleme ile kredi vadesi içerisinde ve kredi borcunun tamamını ödemeden esnaflık faaliyetini sonlandırmaları durumunda kredi bakiyesinin borçlu ortağın kendisinden defaten tahsil ve tasfiye edilmesi, bunun mümkün olmaması durumunda bakiye kredi tutarına Hazine faiz desteği olmaksızın KOBİ segmentinde yer alan firmalara uygulanan tabela faiz oranı uygulanarak kredinin tahsiline devam edilecektir.

Diğer konu da; Kredi talep eden ortakların 01 Mayıs 2019 tarihinden önce kullandıkları kredileri kapatılarak (yatırım kredisi kullanmış olanlardan yatırım kredisi riskini kapatmasına gerek yoktur) yeni kredi kullandırımı gerçekleştirilecektir. Kullanılacak kredi tutarına mevcut kredi bakiyesi eklenerek kredi kullandırılacak ve kullandırılan krediden eski kredisi tahsil olunarak işlem gerçekleştirilecektir" şeklinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. - AYDIN

Kaynak: İHA