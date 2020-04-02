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Koronavirüs, Balcı, Güncel

Esnaf özel bir destek paketi bekliyor

Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı, zor durumdaki esnaf ve sanatkarlara özel paketler hazırlanması gerektiğini belirten, "Korona virüs Covid-19 sebebiyle esnafımız da siftahsız dükkan kapatıyor.

02.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:23
Esnaf özel bir destek paketi bekliyor

Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı, zor durumdaki esnaf ve sanatkarlara özel paketler hazırlanması gerektiğini belirten, "Korona virüs Covid-19 sebebiyle esnafımız da siftahsız dükkan kapatıyor. Ticari faaliyetlerine geçici süre ile ara veren esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarlarımıza özel bir paket hazırlanmalı" dedi.

Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada Korona virüs Covid-19 sebebiyle onlarca meslek kolundaki esnaf ve sanatkarlarımızın faaliyetlerine ara verdiğini belirtti. Balcı, "Bununla birlikte diğer meslek kollarındaki esnafımız da siftahsız dükkan kapatıyor. Ancak kira, stopaj, elektrik, su, doğal gaz gibi enerji maliyetleri, sosyal güvenlik primleri gibi ödemeleri devam ediyor. Bu sebeple, korona virüs sebebiyle ticari faaliyetlerine geçici süre ile ara verilen esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarlarımıza özel bir paket hazırlanmalı. Hiçbir engel ve prosedür olmaksızın talepte bulunan her esnafımıza sıfır faizli, en az bir yıl geri ödemesiz, minimum 50 bin TL kredi imkanı sağlanmalı" dedi.

" Esnafa verilen her türlü destek ve teşvik doğrudan ekonomiye yansıyarak piyasayı rahatlatacaktır"

Balcı, Korona virüs Covid-19 sebebiyle vergi, sosyal güvenlik, kredi, kira ve piyasaya olan diğer borçlarını ödeyemeyen esnaf ve sanatkarlar zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Esnaf ve sanatkarımıza verilecek kredi ile esnafımız devlete olan vergi, BAĞ-KUR, SSK gibi borçlarını ödeyeceği için devletimizin bir kaybı olmayacaktır. Çünkü devletin verdiği para yine kendisine geri dönecektir. Esnafın biriken borçlarını ödeyebilmesi için yeni bir yapılandırmaya gidilmeli. Kısıtlı sermayesi ile ayakta kalma mücadelesi veren esnafımızın dayanma gücünü artıracak tedbirler bir an önce uygulamaya konulmalı. Esnafa verilen her türlü destek ve teşvik doğrudan ekonomiye yansıyarak piyasayı rahatlatacaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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