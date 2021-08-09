Esnaf önlemini kendisi almalı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esnaf önlemini kendisi almalı

Esnaf önlemini kendisi almalı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, Korona virüsten dolayı işletmelerin kapanamaması için denetim ve önlemlerin arttırılmasının gerektiğini söyledi.

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, Korona virüsten dolayı işletmelerin kapanamaması için denetim ve önlemlerin arttırılmasının gerektiğini söyledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yaşanan kapanmalarla zor duruma düşen esnaf, yaşanan normalle sürecinde biraz olsun nefes aldı. Normalleşme süreci sonrasında vaka sayılarında yaşanan artış ise esnafı tedirgin ediyor. Konuyla ilgili konuşan ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, esnafın ve işletme sahiplerinin tedbirleri arttırması gerektiğini söyledi.

"Tedbirler alınmaz ise esnaf yine zor duruma girebilir"

İşletme sahiplerinin kendi tedbirleri sıkı bir şekilde uygulaması gerektiğini ifade eden Seyhan, "Normalleşme süreci sonrasında yaşanan vaka sayıları artışı dikkat çekici. Her hafta vaka sayılarında ki artış bizleri tedirgin ediyor. Kıraathaneler ikinci aşılarını olmayan vatandaşlara çay vermeme kararı örnek olmalıdır. Arttırılacak tedbirler ilerde kapanmaları gündeme getirmeyecektir. İşletmeler bu süreci daha sıkı tutarlarsa kış aylarında da müşterilerine hizmet vermeye devam edecektir. Öte yandan her geçen gün vaka sayıların artması kapanmaları gündeme getirecektir. Buda yine esnafımızı zor duruma sokacaktır. Bunların yanı sıra fabrikalarda da bu durum geçerli olması gerek. Özellikle yoğun şekilde yan yana çalışıldığı fabrikalarda önlemler sıkılaştırılmalıdır. Sayıların düşük tutulması herkesin faydasına olacaktır. Vatandaşlarımızın dikkat etmediği yerde işletme sahipleri ve çalışanlar duruma el atmalıdır" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Haluk Levent Burcu Biricik Yonca Evcimik
Spor Ali Koç Mete Gazoz Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Esnaf önlemini kendisi almalı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 10:19:58. #1.14#

title