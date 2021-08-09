Esnaf önlemini kendisi almalı

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, Korona virüsten dolayı işletmelerin kapanamaması için denetim ve önlemlerin arttırılmasının gerektiğini söyledi.

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, Korona virüsten dolayı işletmelerin kapanamaması için denetim ve önlemlerin arttırılmasının gerektiğini söyledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yaşanan kapanmalarla zor duruma düşen esnaf, yaşanan normalle sürecinde biraz olsun nefes aldı. Normalleşme süreci sonrasında vaka sayılarında yaşanan artış ise esnafı tedirgin ediyor. Konuyla ilgili konuşan ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, esnafın ve işletme sahiplerinin tedbirleri arttırması gerektiğini söyledi.

"Tedbirler alınmaz ise esnaf yine zor duruma girebilir"

İşletme sahiplerinin kendi tedbirleri sıkı bir şekilde uygulaması gerektiğini ifade eden Seyhan, "Normalleşme süreci sonrasında yaşanan vaka sayıları artışı dikkat çekici. Her hafta vaka sayılarında ki artış bizleri tedirgin ediyor. Kıraathaneler ikinci aşılarını olmayan vatandaşlara çay vermeme kararı örnek olmalıdır. Arttırılacak tedbirler ilerde kapanmaları gündeme getirmeyecektir. İşletmeler bu süreci daha sıkı tutarlarsa kış aylarında da müşterilerine hizmet vermeye devam edecektir. Öte yandan her geçen gün vaka sayıların artması kapanmaları gündeme getirecektir. Buda yine esnafımızı zor duruma sokacaktır. Bunların yanı sıra fabrikalarda da bu durum geçerli olması gerek. Özellikle yoğun şekilde yan yana çalışıldığı fabrikalarda önlemler sıkılaştırılmalıdır. Sayıların düşük tutulması herkesin faydasına olacaktır. Vatandaşlarımızın dikkat etmediği yerde işletme sahipleri ve çalışanlar duruma el atmalıdır" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı