Esnaf öfke kontrolü eğitimi almaya hazırlanıyor

23.11.2019 11:59 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:03

Esnaf ve sanatkarlar, son zamanlarda artan şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak için öfke kontrolü eğitimleri alacak. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanacak protokol çerçevesinde, TESK'e bağlı Birlik, Federasyon ve Odalar aracılığıyla 81 ildeki esnaf ve sanatkarlara uzmanlar tarafından başta aile içi eğitim ve iletişim olmak üzere medya, sağlık, hukuk, iktisat alanlarında öfke kontrolü eğitimleri verilecek.



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun (TESK) Mesleki Eğitim toplantısı TESK Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Başkan Vekilleri, Federasyon ve Birlik Başkanları ile Aile, Bakanlık yetkilileri katıldı. Toplantıda Aile, Çalışma ve Sosyal Bakanlık yetkilileri tarafından esnaf ve sanatkarlara verilmesi planlanan öfke kontrolü eğitimlerinin içeriği ve kapsamına dair bilgilendirme yapıldı.



"Toplumun tüm kesimlerine öfke kontrolü eğitimi şart"



Camia olarak öfke kontrolü eğitimi konusunda öncü olacaklarını dile getiren Palandöken, "Şiddet toplumun tüm kesimlerinde yaşanıyor. Lokantaya gelen müşteri ile garson ya da işletme sahibi arasında veya otobüsçü, taksici ile yolcu arasında münakaşa olabiliyor. İnsanlarda ne yazık ki bir şiddet kültürü gelişti. Bunu önlemek ve farkındalık oluşturmak için camia olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanacak protokol çerçevesinde Birlik, Federasyon ve Odalarımız aracılığıyla 2 milyona yakın esnafımız için öfke kontrolü eğitimi başlatacağız. Böylece topluma okul sıralarından itibaren yediden yetmişe herkesin öfke kontrolü eğitimi almasına öncü olacağız" dedi.



"Mahalle kültürünün yok olması şiddeti tetikliyor"



Mahalle kültürünün yok olmasıyla birlikte şiddetin arttığını anlatan Palandöken, "Eskiden mahalle, cadde, sokak kültürü ve komşuluk vardı. Şimdi bu değerlerimizi geride kaldı. Sanal ortamda her şeye daha çabuk ulaşalım derken toplumsal dokuyu yaraladık. Artık insanlar tanışmadan, kaynaşmadan internet üzerinden haberleşiyor. Görüşmeler, buluşmalar AVM'lerde yapılıyor. Akıllı telefonlar adeta toplumun kimyasını bozdu. İnsanlar sanal alemde yaşayıp mahalle kültüründen nasibini alamıyor. Toplumsal kültürümüz site kültürüne döndü. Eskiden komşumuzun cenazesi var diye radyonun sesini açamazdık. Çünkü toplumsal uzlaşma, dayanışma vardı. Şimdi kimse kimseyi tanımadığı gibi ölse cenazesinden bile haberdar olmuyor" diye konuştu.



"Mahalle esnafı toplumun psikologudur"



Toplumun eski dokusuna dönebilmesi için teknolojinin doğru kullanılması ve mahalle kültürünün yeniden canlanması gerektiğini belirten Palandöken, "Dar gelirli ile varlıklı ailelerin bir arada yaşayabildiği dönemlerde herkes birbirinden çok şey öğrenirdi. Çocuklar çıraklık yapar, toplumla kaynaşır, paranın kıymetini anlardı. Birikim yapmak için kumbara kullanılırdı. Şimdi bırakın kumbarayı reşit olmayan çocukların bile elinde plastik kartlar geziyor. Sonra da borç kapıya gelince ailenin huzuru kaçıyor. Aile içi şiddet genelde böyle ekonomik nedenlerle başlıyor. Bu kartların yaygın olmadığı dönemlerde sıkıntıya düşen aileler önce esnafa koşardı. Hem derdini anlatır hem de veresiye yazdırırdı. Toplumun psikologu da sosyoloğu da esnaf ve sanatkarlarımızdı. Şimdi gittiğiniz büyük mağazalarda muhatap bile bulamazsınız. Eskiden de anne babalar tartışırdı ancak şiddet hiç bu boyutlara yükselmezdi. Şiddetin önlenmesi için toplumun yeniden eski dokusuna dönmesi ve teknolojinin yerinde kullanılması lazım" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA