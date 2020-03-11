Esnaf odasından Taşdelen'e ziyaret Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara Simitçiler, Çörekçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle makamında bir araya geldi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara Simitçiler, Çörekçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle makamında bir araya geldi.



Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara Simitçiler, Çörekçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. Kentte vatandaşa yönelik hizmet kalitesini artırma yönünde yaptıkları çalışmalardan söz eden Oda Başkanı Savaş Delibaş, Büyükşehir Belediyesi ile yaşama geçirecekleri 5 bin öğrenciye kahvaltı projesine değinerek, "Genç kardeşlerimize belediyemizle birlikte el uzatmak bizleri çok mutlu etti" dedi. Delibaş, belediyelerle birlikte uygulamak üzere yeni proje çalışmaları içerisinde olduklarını dile getirdi. Çankaya Belediyesinin çalışmalarından duydukları memnuniyeti de ifade eden Esnaf Odası Başkanı Delibaş, Alper Taşdelen'e teşekkür etti.



Haberli denetim uygulaması ile esnafın işletme evrakından genel sağlık ve hijyen evraklarına kadar her şeyin tam olmasını ve zaman içerisinde ceza gerektiren durumların ortadan kalkmasını sağladıklarını söyleyen Taşdelen, "Ülkenin yaşadığı ekonomik açmaz, küçük esnafa daha ağır yansıyor. Biz bu durumda esnaftan yana olmak zorundayız. Esnaf kazanacak ki, üretim yapsın, istihdam yaratıp maaş ödesin, vergisini ödeyebilsin" şeklinde konuştu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyetten söz eden Taşdelen, tüm meslek odalarıyla birlikte kent ve kentli için üretmekten mutluluk duyacaklarını ifade ederek, proje üretmeye devam etmelerini diledi. - ANKARA

Kaynak: İHA