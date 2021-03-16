Esnaf odası uyardı: "Kapanmamak için kurallara dikkat edin"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Esnaf odası uyardı: "Kapanmamak için kurallara dikkat edin"

16.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:44
Esnaf odası uyardı:

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, faaliyetlerine başlayan esnaflara ve halka seslenerek, ele geçen sosyal ve ekonomik avantajın kaybedilmemesi için tedbirlerin aksatılmaması çağrısında bulundu.

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, faaliyetlerine başlayan esnaflara ve halka seslenerek, ele geçen sosyal ve ekonomik avantajın kaybedilmemesi için tedbirlerin aksatılmaması çağrısında bulundu.

Oda Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, 11 aydır çok zor durumda kalan Mudanya esnafına çağrıda bulunarak, "Geçen zaan içinde yaşadığınız ve halen yaşamakta olduğunuz sıkıntıları çok iyi biliyorum. Fakat kaybedilen günlerin telafisi, mevcut zararların çok kısa süre içinde kapatılmak istenmesi durumunda maske, mesafe kuralına uyulamayacağı endişeleri var. Bu sebeple sağ duyumuzu kaybetmeden metrekareye düşen müşteri sayımıza ve 14 kurala çok dikkat edilmesi, ele geçen yeniden normalleşme sürecinin devamı açısından çok mühim. Bu hususu esnafımıza hatırlatıyorum. Uygulayacağınız her tedbir kazancınızdan feragat etmek değil, aksine kazancınızın sürekliliğini sağlamak olacaktır. Kurallara riayet etmekle hem ticaretimizin devamını sağlamış olacağız, hem de muhtemel idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmamış olacağız. Bütün kurallara titizlikle uyan esnaflara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ertan Abdülazizoğlu, "Halkımızdan da talebimiz lütfen alışverişlerinizi ilçe esnafımızdan yapınız ve hizmet almakta olduğunuz işyerinde kurallara uyma konusunda esnaflarımıza kolaylık sağlayınız. Unutmayınız ki güvenle sosyal hayatımıza devam edebilmemiz için hepimiz alınan tedbirlere uymalıyız. Bütün esnaflarımıza sağlık dolu günler, kesintisiz ticaret ve bol kazançlar diliyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin" dileklerinde bulundu. - BURSA

Esnaf odası uyardı: 'Kapanmamak için kurallara dikkat edin'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ayşe Keşir Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Çakır Acun Ilıcalı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esnaf odası uyardı: "Kapanmamak için kurallara dikkat edin" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 12:50:36. #1.14#
title