Esnaf Odası'ndan Büyükşehir'e teşekkür ziyareti
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Esnaf Odası'ndan Büyükşehir'e teşekkür ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 14 Şubat fırsatçılarına göz açtırmayarak, kayıtlı esnafın hakkını korudu.

18.02.2020 14:13 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:13
Esnaf Odası'ndan Büyükşehir'e teşekkür ziyareti

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz de yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, gerçekleştirdiği çalışmalarla vergisini ödeyen esnafın yanında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Esnaf Odası Başkanı Bahattin Akyüz ve Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım tarafından ağırlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Mustafa Duman ve zabıta personellerinin de hazır bulunduğu ziyarette Oda Başkanı Bahattin Akyüz, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım'a çiçek takdim etti. Oda Başkanı Bahattin Akyüz,Manisa Büyükşehir Belediyesine vergisini ödeyen esnafın yanında olması nedeniyle teşekkür ederek, zabıta ekiplerine çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ise Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde hem Manisalı esnaf için hem de Manisalılar için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler
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