Esnaf Odası Başkanı Şadan: "İndirim Kampanyaları Hep Aldatıcı"

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, enflasyonla mücadele kapsamında başlatılan indirim kampanyalarının aldatıcı olduğunu ifade ederek tüketicileri uyardı.

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan bazı firmaların enflasyonla mücadele kapsamında düzenlediği kampanyalar hakkında uyarılarda bulundu. Son yıllarda başta Türkiye olmak üzere dünyayı saran ve internet üzerinden etkili olan indirim kampanyalarının vatandaşı yanılttığını belirten Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Aytekin Şadan, bu tür kampanyaların yerel esnafı ve yerel ekonomiye zarar verdiğini açıkladı. Özellikle Batı'dan esinlenerek uygulamaya konulan ve tüketiciyi yanıltan alışveriş kampanyalarına karşı vatandaşları uyaran Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Aytekin Şadan, "Yılın belli zamanlarında büyük firmalar tarafından başlatılan ve tüm dünyada hızla yayılan alışveriş kampanyaları vatandaşlarımızı yanıltıyor. Bu tür alışveriş günlerinde önce maliyetler yükseltilerek fiyatlar şişiriliyor sonra indirim adı altında yeniden pazarlanıyor. Stokları tüketmek için fırsat, indirim günü, kapatıyoruz gibi satış teknikleri uygulanıyor. Vatandaşlarımız bu tür indirim aldatmacalarına itibar etmemeli. Fiyatları çok iyi takip ederek bildikleri ürünleri satın almalı. Öte yandan internet üzerinden alışveriş çılgınlığına kapılıp kredi kartlarına yüklenilmemeli" dedi.

Son zamanlarda moda haline gelen ve tüm dünyada alışveriş çılgınlığı yaşatan indirim kampanyalarına karşı vatandaşları uyaran Şadan, "Bu tür alışveriş çılgınlıkları vatandaşlarımız için değil büyük firmalar için bir fırsat alışverişidir. Yüzde 90'lık rekabet piyasasında hiç kimse zararına satış yapmaz. Bir malın maliyeti ve satış fiyatı ortalama olarak bellidir. Ürünlere birkaç ay öncesinde 3-5 katı etiket yapıştırıp yılın belli günlerinde indirim diye pazarlamak haksız kazançtır. Bu tarz indirim kampanyalarına karşı vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı. Herkes alıyor ben de almalıyım düşüncesine kapılmamalı. İhtiyaç fazlası olan ürün ucuz bile olsa pahalıdır. Vatandaşlarımız yeni yıla kredi kartlarını doldurarak girmemeli" ifadelerini kullandı.

"Tüketiciler piyasaları çok iyi kontrol etmeli"

"İndirim var" slogan ve cazibesine kapılıp yapılan alışverişler sonucunda halkın kandırılarak yeni satış taktikleri yapıldığını ama sonucun hep aynı olduğunu savunan Şadan "Türkiye'de tüketiciler son 3 aydır efsane vurgun piyasalarında dedektife dönüştü. Hem etiket hem gramajlarda, hem de fiyatlarda büyük oyunlar oynanıyor. Bunu tüketiciler de, kamu otoritesi de fark etti. Bakanlık tarafından geçtiğimiz günlerde fırsatçıya ceza yağdı. Böyle ekonominin daraldığı ve insanların gelirlerinin azaldığı bir ortamda 'Efsane' veyahut 'Kara Cuma' denilerek stok eritme oyunlarına halkımız gelmemeli. Öncelikle indirimler gerçek olmalı. Gerçek olmayan indirimlerden uzak durulmalı. Fırsat, indirim günü, kapatıyoruz gibi satış teknikleri uygulanıyor. Vatandaş buna itibar etmemeli. Bu sadece satıcılar için fırsat oluyor. Bu tür kampanyaların sadece isimleri yeni, ancak yöntemleri hep aynı. Önce şişir sonra indir. Sadece değişen kampanyanın ismi. Ama sonuç hep aynı. Halkı kandırmaktan başka bir şey yapılmıyor" diye konuştu. - MANİSA