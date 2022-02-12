Esnaf odası başkanı kalp krizinden hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esnaf odası başkanı kalp krizinden hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Esnaf odası başkanı kalp krizinden hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Esnaf Odası Başkanı İsmet Akdemir, 61 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Esnaf Odası Başkanı İsmet Akdemir, 61 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Devrek ilçesinde iki dönemdir esnaf odası başkanlığı görevini yürüten evli ve bir çocuk babası İsmet Akdemir evinde rahatsızlandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Akdemir yapılan tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen İsmet Akdemir yarın son yolculuğuna uğurlanacak. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Esnaf Odası, Kalp Krizi, Zonguldak, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title