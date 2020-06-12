Esnaf Odası Başkanı Bozdağ: "Devletimiz esnafa çok destek oldu" Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Bozdağ, yeni tip koronavirüs sürecinde devletin esnafa çok destek olduğunu söyledi.

Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Bozdağ, yeni tip koronavirüs sürecinde devletin esnafa çok destek olduğunu söyledi.

Bozdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki esnafın sorunlarıyla ilgili görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Koronavirüs sürecinin devam ettiğini belirten Bozdağ, "Salgın tehlikesi henüz atlatılmış değil. Bu süreçte biraz daha sabırlı olmamız lazım. Esnafımızdan gelen taleplerin bir kaçı; kahvehanelerde oyun oynatılması ve maç gösterimi ile berberlerin çalışma saatlerinin uzatılması yönünde. Bu konuları gündemimize aldık, fakat süreç devam ettiği için şimdilik henüz net bir gelişme yok." dedi.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Devletimiz esnafa çok destek oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın esnafa destek paketlerinden şimdiye kadar 3 bine yakın esnafımız faydalandı. Bazı esnaf arkadaşlarımıza kredi desteği çıkmadı, onlar için üzgünüz. Devletimizden Allah razı olsun. Bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, ilimizde Valimiz, ilçemizde Kaymakamımız çok iyi yönetti. Allah devletimize zeval vermesin."

Kaynak: AA