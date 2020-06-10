Esnaf odalarından teşekkür ziyaretleri Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz ve oda başkanları Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz ve oda başkanları Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Vali Canalp, Cingöz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cingöz, salgın döneminde esnaf ve işletmelere katkılarından dolayı Vali Canalp'e teşekkür etti.

Heyet daha sonra belediyeyi ziyaret etti. Cingöz'ün teşekkür ettiği Belediye Başkanı Gürkan, her zaman esnaf ve işletmelerin yanında olduklarını belirtti.

Gürkan, Edirne Belediyesi çalışanlarının salgın döneminde belediye başkan yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu koordinasyonunda çok önemli işlere imza attığını ve fedakarca çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA