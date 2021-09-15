Esnaf Odalarından Konyaspor'a Ahilik Haftası ziyareti - Haberler Spor
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Esnaf Odalarından Konyaspor'a Ahilik Haftası ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Esnaf Odalarından Konyaspor'a Ahilik Haftası ziyareti Konya Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ve 84 oda başkanı Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı kutlamaları çerçevesinde Konyaspor Kulübünü ziyaret etti.

- Esnaf Odalarından Konyaspor'a Ahilik Haftası ziyareti

KONYA - Konya Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ve 84 oda başkanı Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı kutlamaları çerçevesinde Konyaspor Kulübünü ziyaret etti. Ziyarette başkanlara isimlerinin yer aldığı formalar hediye edildi.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ve 84 meslek odası başkanı Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı kutlamaları kapsamında Konyaspor Kulübünü ziyarette bulundu. Samimi bir ortamda geçen toplantıda Konyaspor'un 100. yılında yapılması gereken konular istişare edildi. Toplantı sonrası Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ve oda başkanlarına isimlerinin yer aldığı takım formalarını hediye etti.

Esnaf Odalarından Konyaspor'a Ahilik Haftası ziyareti

Esnaf Odalarından Konyaspor'a Ahilik Haftası ziyareti

Esnaf Odalarından Konyaspor'a Ahilik Haftası ziyareti

Esnaf Odalarından Konyaspor'a Ahilik Haftası ziyareti
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Haber: Esnaf Odalarından Konyaspor'a Ahilik Haftası ziyareti - Haberler Spor
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