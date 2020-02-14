Esnaf Odaları yöneticilerine ESBİS Sistemi anlatıldı

14.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:33

Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, başkanlar kurulu toplantısı ile genel sekreterlere yönelik eğitim semineri düzenledi.



6. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi hizmet binasında düzenlenen seminere, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi, Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBİS) Uzmanı Mehmet Yasir Herdem, İl Ticaret Müdürü Aylin Sacide Cankar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Bayram Balban, Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda Mühendisi Esra Boyacıoğlu, Mesleki Eğitim Danışmanı Pınar Gülgeç, Elektronik Ticaret Uzmanı Barış Dinçol, oda başkanları ve genel sekreterler katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Sipahi, amaçlarının, her zaman esnaf ve sanatkarlara en iyi hizmeti sunmak ve esnaf teşkilatını güçlendirmek olduğunu söyledi. Bu doğrultuda, esnaf teşkilatı gibi kurumların mevzuatlarının sürekli güncellendiğini vurgulayan Sipahi, "Değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak için güncellenen konularda genel sekreterlerin ve oda çalışanlarının bilgilendirilmesi son derece önem taşıyor. Günümüz çağı, bilgi çağıdır. Artık dünyada güçlü olmak istiyorsanız, öncelikle bilgiye sahip olmak zorundasınız. Dolayısıyla genel sekreterlerimiz, esnaf teşkilatını ilgilendiren konularda ne kadar bilgi sahibi olurlarsa, bizler de esnaf teşkilatı olarak o kadar güçlü oluruz" dedi.



"Esnafımızın beklentilerini daha kolay karşılayacağız"



Esnaf ve sanatkarın çalışma hayatını kolaylaştıracak faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve odaların daha iyi hizmet sunma yeterliliğine kavuşturulması amacı doğrultusunda genel sekreterlerinin bilgilendirildiğini belirten Sipahi, "Genel sekreterlerimiz dinamik ve aktif olduğu sürece, odalarımızın da daha iyi hizmet göreceğini, esnafımızın beklentilerini daha kolay karşılayacağını da biliyoruz. Bu seminerde de değişen mevzuat ve teknolojiler konusunda bilgiler verilecek. ESBİS sistemi üzerinden yapılan işlemler, muhasebe kayıtlarının yapılması, internet sayfalarının güncellenmesi konularında yararlı bir eğitim olacağına inancımız tamdır. Odalarımızdaki iş yükünün büyük bir kısmını genel sekreterlerimiz üstleniyor. Sizlerden beklentimiz kendinizi yenileyerek, görevinizi mevzuatlar çerçevesinde en iyi şekilde yapmanızdır. Sizlerin esnaf ve sanatkarlara hizmet verebilmesi için yasaların bize tanıdığı hakları iyi bilmeniz gerekiyor. Kıymetli uzmanlarımız, hem size eğitim vermek hem de sorularınızı cevaplandırmak için buradalar. Bu tür hizmet içi eğitim çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek" diye belirtti.



Seminerde, ESBİS uzmanı Mehmet Yasir Herdem, ESBİS sistemini ve yeni düzenlemeleri, SGK İl Müdürü Bayram Balban, düzenli prim ödemelerinin avantajlarını, genç girişimci teşviklerini, Gıda Mühendisi Esra Boyacıoğlu, gıda denetimleri ve belgelendirme çalışmaları, Mesleki Eğitim Danışmanı Pınar Gülgeç, mesleki yeterlilik belgesi, Elektronik Ticaret Uzmanı Barış Dinçol da elektronik ticaret konularında bilgiler verdi. - BURDUR

Kaynak: İHA