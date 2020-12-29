Esnaf Odaları Birliği, kira ve hibe yardım şartlarını paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Esnaf Odaları Birliği, kira ve hibe yardım şartlarını paylaştı

29.12.2020 11:34 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:37
Esnaf Odaları Birliği, kira ve hibe yardım şartlarını paylaştı

Kırşehir Esnaf Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, kira ve hibe yardım şartlarını paylaştı.

Kırşehir Esnaf Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, kira ve hibe yardım şartlarını paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden de açıklamada bulunan birlik başkanı Öztürk, "Bu destekten oda kaydı olan tüm basit usul vergi mükellefi esnafı yararlanacaktır. E-Devlet üzerinden başvuru yapılacaktır. Başvurular, Ocak ayının ilk haftası başlayacaktır. Başvuru süresi uygulama başladıktan sonra en az 10 gün olacak. 14.12.2020'den önce vergi mükellefi olmak gerekmektedir. Kiraya verenin bilgileri, adres, kira tutarı gibi bilgiler bildirileceğinden 2021 yılını kapsayan kira sözleşmesi düzenlenmiş olmalıdır.

Başvuruya red gelirse 15 gün içinde itiraz hakkı mevcut olacak itirazlar yeniden incelenecek. Destek ödemesi işyeri sahibi esnafın belirteceği şahsi banka hesaplarına yapılacak. Destekten hatalı veya yersiz yararlananlardan faiziyle geri tahsil edilecek. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden e-devlet şifresi ile yapılacağından e-devlet şifresi olmayanların bir an öce e-devlet şifrelerini PTT şubelerinden almaları gerekmektedir."ifadelerine yer verdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Demet Akalın Burak Özçivit Oktay Kaynarca Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Arda Turan Ersun Yanal Samet Aybaba Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esnaf Odaları Birliği, kira ve hibe yardım şartlarını paylaştı | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 11:38:24. #1.15#
title