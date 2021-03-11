Esnaf Odaları Birliği'nden esnafa kovid-19 eğitimi

Esnaf Odaları Birliği'nden esnafa kovid-19 eğitimi verildi. Kırşehir Esnaf Odaları Birliği temsilcileri esnafa kovid-19 ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler ve uyulması gereken kurallar hakkında eğitim verdi.