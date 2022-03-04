Esnaf Odaları Başkan Öztürk: "Bağ-Kur primlerinde esnaf mağduriyeti giderilmeli" - Haberler

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Esnaf Odaları Başkan Öztürk: "Bağ-Kur primlerinde esnaf mağduriyeti giderilmeli"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Esnaf Odaları Başkan Öztürk:

Kur primlerinde esnaf mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Kur primlerinde esnaf mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Öztürk açıklamasında; "Emeklilikte esnafın haksızlığa uğramaması için Bağ-Kur'da geriye dönük borçlanma talep ediliyor. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in de belirttiği gibi emeklilik bekleyen birçok esnafımız mağduriyet yaşıyor" dedi. Mağduriyetin ortadan kaldırılması gerektiğini aktaran Öztürk; "4 Ekim 2000 tarihinden önce vergi ve oda kaydı olup esnaflık yapan ancak BAĞ-KUR primini yatırmayan esnaflarımız için geriye dönük borçlanma hakkı getirilerek bu esnaflarımızın mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Öte yandan SSK'lı çalışanlar için emeklilik prim sayısı 7 bin 200 iken esnaf ve sanatkar için bu sayı 9 bin. Arada 5 yıllık bir fark var. Esnafımız gecesini gündüzüne katıyor. Hafta sonu bayram demeden çalışıyor ancak emeklilik için daha uzun süre beklemesi gerekiyor. Bu konunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını, binlerce mağdurun haklarının verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Politika

Bendevi Palandöken, Bağ Kur, Esnaf, Politika, Haberler

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