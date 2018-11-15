Esnaf Numan Kurtulmuş İçin Sokak Kapattı

Esnaf Numan Kurtulmuş için sokak kapattı

AYDIN - Aydın'da, AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a gerçekleştirdiği ziyaretlerde büyük ilgi gösteren esnaflar, kapattığı sokakta sofra kurarak börek ikram etti.

"Yeni Dünya Düzeninde Güçlü Türkiye" konulu konferansa katılmak üzere Aydın'a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, sivil toplum örgütü temsilcileriyle gerçekleştirdiği buluşmanın ardından Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. Daha sonra Beycami'de öğle namazını kılan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve milletvekilleriyle birlikte Adnan Menderes Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.

Esnaflara hayırlı işler dileyen Numan Kurtulmuş, karanfil hediye ettiği vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti. Ziyareti sırasında Kurtuluş Mahallesi 2015 Sokağa giren Kurtulmuş, esnafın ısrarlı davetini geri çevirmedi. Yolu trafiğe kapatıp sofra kuran esnaflar, Kurtulmuş'a Aydın'a özgü börekler ve tatlılardan ikram etti. Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kurtulmuş, gelen fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmedi.