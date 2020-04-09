Esnaf kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı
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Esnaf kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı

Kadıköy'de esnaf kredisi almak isteyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını ihlal etti.

09.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:35
Esnaf kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı

Kadıköy'de esnaf kredisi almak isteyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını ihlal etti.Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğü Anadolu Yakası Şubesi önünde yoğunluk oluşturan vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda polis ekipleri sık sık uyardı.

Kadıköy'de esnaf kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Esnaf kredisi almak için esnaf sicil kaydı oluşturmak amacıyla İstanbul Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğü Anadolu Yakası Şubesi önünde bekleyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını da ihlal etti. Polis ekipleri polis otosundan, yoğunluk oluşturan vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Bazı vatandaşlar ise, başvurunun internet üzerinden yapılması gerektiğini söyledi.

"SABIRSIZLIK VAR, SOSYAL MESAFE İHLAL EDİLİYOR"

Krediye başvurmak için sicil kaydı almayı bekleyen İsmail Alagöz isimli bir vatandaş, "Buradakiler devletin destek kredisini almak için buradalar. Bankalar esnaf sicil kaydı istiyor. Müthiş bir yığılma var. Bu yığılmanın engellenmesi için bence internet üzerinden bu esnaf sicile bir kayıt işlemi olsa, paraların da onlıne internet üzerinden yatırılması olsa buradaki yığılma aza indirilmiş olur. Aşırı derecede yığılma oluyor. Dünden kalan numaralar var. Sabah saat 05.00'ten beri buradan olanlar var. Sabırsızlık da var, sosyal mesafe de ihlal ediliyor burada, maskesiz olanlar da var. Biraz zor yani" dedi.

"BAŞVURUNUN ONLİNE YAPILMASINI İSTİYORUM"

Selçuk Yurtseven isimli bir vatandaş ise sabah saat 06.00'dan beri beklediklerini söyleyerek, "Devletimizden Allah razı olsun. Esnaf kredisi çıkarttı esnafa. Ancak Esnaf Odası'na kayıt olma şartı koyuldu. Bunu da onlıne sistem üzerinden yapabiliriz. Burada sosyal mesafeye kimse uymuyor. Bunun onlıne olarak, internet üzerinden yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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