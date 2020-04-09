Esnaf kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Esnaf kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı - Haber
Kadıköy, Polis

Esnaf kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı

Esnaf kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı Destek kredisi almak isteyen esnaf yoğunluk oluşturunca polis devreye girdi Kadıköy'de esnaf kredisi almak isteyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını ihlal etti.

09.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:26

Esnaf kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı

Destek kredisi almak isteyen esnaf yoğunluk oluşturunca polis devreye girdi

İSTANBUL - Kadıköy'de esnaf kredisi almak isteyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını ihlal etti.Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğü Anadolu Yakası Şubesi önünde yoğunluk oluşturan vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda polis ekipleri sık sık uyardı.

Kadıköy'de esnaf kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Esnaf kredisi almak için esnaf sicil kaydı oluşturmak amacıyla İstanbul Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğü Anadolu Yakası Şubesi önünde bekleyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını da ihlal etti. Polis ekipleri polis otosundan, yoğunluk oluşturan vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Bazı vatandaşlar ise, başvurunun internet üzerinden yapılması gerektiğini söyledi.

"Sabırsızlık var, sosyal mesafe ihlal ediliyor"

Krediye başvurmak için sicil kaydı almayı bekleyen İsmail Alagöz isimli bir vatandaş, "Buradakiler devletin destek kredisini almak için buradalar. Bankalar esnaf sicil kaydı istiyor. Müthiş bir yığılma var. Bu yığılmanın engellenmesi için bence internet üzerinden bu esnaf sicile bir kayıt işlemi olsa, paraların da onlıne internet üzerinden yatırılması olsa buradaki yığılma aza indirilmiş olur. Aşırı derecede yığılma oluyor. Dünden kalan numaralar var. Sabah saat 05.00'ten beri buradan olanlar var. Sabırsızlık da var, sosyal mesafe de ihlal ediliyor burada, maskesiz olanlar da var. Biraz zor yani" dedi.

"Başvurunun online yapılmasını istiyorum"

Selçuk Yurtseven isimli bir vatandaş ise sabah saat 06.00'dan beri beklediklerini söyleyerek, "Devletimizden Allah razı olsun. Esnaf kredisi çıkarttı esnafa. Ancak Esnaf Odası'na kayıt olma şartı koyuldu. Bunu da onlıne sistem üzerinden yapabiliriz. Burada sosyal mesafeye kimse uymuyor. Bunun onlıne olarak, internet üzerinden yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

Esnaf kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Esnaf kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Erdoğan, 'Bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haber
Erdoğan, "Bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf Haber
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı Haber
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı
İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı üyesi çıktı Haber
İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı üyesi çıktı
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Haber
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
19 yaşındaki genç, çalıştığını ispatlayınca cezadan yırttı Haber
19 yaşındaki genç, çalıştığını ispatlayınca cezadan yırttı
Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi
Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi
Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum
Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum
Koronavirüsü hiçe sayan taraflar, yumruk yumruğa birbirlerine girdi
Koronavirüsü hiçe sayan taraflar, yumruk yumruğa birbirlerine girdi
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Sosyal medyadan telefon numarasını paylaşan Maria Sharapova, 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldı
Sosyal medyadan telefon numarasını paylaşan Maria Sharapova, 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldı
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Paket servise başlayan Nusret'in uçuk fiyatları cep yaktı
Paket servise başlayan Nusret'in uçuk fiyatları cep yaktı
Elazığ Valisi, çöpten hurda toplayan kişiye kesilen 'korona' cezasını iptal etti
Elazığ Valisi, çöpten hurda toplayan kişiye kesilen "korona" cezasını iptal etti
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
İngiltere'de ekipman olmadığı için çöp poşeti giyen 3 hemşire, koronavirüse yakalandı
İngiltere'de ekipman olmadığı için çöp poşeti giyen 3 hemşire, koronavirüse yakalandı
'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
İş makinesinin çalışmasını canlı yayınlayan şahıs, duvarla iş makinesi arasına sıkıştı
İş makinesinin çalışmasını canlı yayınlayan şahıs, duvarla iş makinesi arasına sıkıştı
PKK'nın sözde sorumlularından 'Zinar' kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü
PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü
Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor
Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor
Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi
Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi
'Biz bize yeteriz' diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı
"Biz bize yeteriz" diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Hizmet durdurma talebinde bulunun
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Hizmet...
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu 'Lime lime edin' talimatı
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Alparslan Türkeş Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Deniz Levent Dörter Levent Yamanel Erkan Petekkaya
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mart Polis Nisan İspanya
Şu an buradasınız: Esnaf kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 10:48:40. #1.15#
title