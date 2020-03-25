Esnaf kredilerine 3 ay erteleme DÜZCE(İHA) – 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, esnafların kullandığı kredilerin 3 ay ertelemesinin yapıldığını tek şartın ise çalışanlarını işten çıkartmama olduğunu belirtti.

DÜZCE(İHA) – 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, esnafların kullandığı kredilerin 3 ay ertelemesinin yapıldığını tek şartın ise çalışanlarını işten çıkartmama olduğunu belirtti.

Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile devlet bankalarından kullandırılan kredilerin Nisan, Mayıs ve Haziran taksitleri 3 ay süre ile ertelendi. Erteleme ise Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yürürlüğe girdi. Esnafların sorunlarının çözülmesi için çaba harcayan 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, 3 ay ertelenen kredilerin bir şartının olduğunu çalışanlarını işten çıkartmayan esnafların kredilerinin 3 ay erteleneceğini dile getirdi.

Başkan Ertaş Taşlı şöyle devam etti: "Esnaf Kredi Kooperatiflerimiz aracılığı ile Halk Bankasından kullanılan kredilerin Nisan, Mayıs, Haziran taksitleri 3 ay ertelenmiş Cumhurbaşkanı kararnamesi ile yürürlüğe girmiştir. Şart olarak esnafımızın yanında çalışan sayısında değişiklik olmama şartı getirilmiştir. Çalışanın işten çıkarması halinde vade erteleme geçersiz olacaktır. Esnafımızın ödeme tablosu üç ay ötelenmiştir sistem banka tarafından düzenlenecektir. Yani Nisan ayında ödemesi olan Esnafımız 3 ay sonra Temmuz ayında Mayıs ayında ödemesi olan Ağustos ayında Haziran'da ödemesi olan Eylül ayında ödemeleri başlayacaktır. Tüm esnafımızın şuan bu konuda kooperatiflerimize yada bankaya gitmesine gerek yoktur. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım Sorun Küresel Mücadelemiz Ulusal" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA