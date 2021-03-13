Esnaf Kooperatifi Başkanı Avcı vefat etti
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Esnaf Kooperatifi Başkanı Avcı vefat etti

13.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:21
Esnaf Kooperatifi Başkanı Avcı vefat etti

Gemlik'te 4 Mart günü geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Gemlik Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi başkanı Mevlüt Avcı, tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti.

Gemlik'te 4 Mart günü geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Gemlik Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi başkanı Mevlüt Avcı, tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti.

Gemlik ilçesi Gazhane Caddesinde iş çıkışı meydana gelen kazada bir motosikletin çarpması sonrası yere düşen ve ağır yaralanan Avcı, 112 acil ambulansı tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen Avcı, yaklaşık 10 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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