Esnaf Komşuları Ali Babacan'ın İstifasını Yorumladı
AKP iktidarı döneminde ekonomi yönetiminde etkin isimlerden birisi olarak siyaset sahnesinde rol alan Ali Babacan'ın esnaf olarak yetiştiği ve ilk ekonomi tecrübelerini edindiği Ankara'nın Çıkrıkçılar Yokuşu'nda siyasi parti kurma olasılığına olumlu yaklaşılıyor.
AKP iktidarı döneminde ekonomi yönetiminde etkin isimlerden birisi olarak siyaset sahnesinde rol alan Ali Babacan'ın esnaf olarak yetiştiği ve ilk ekonomi tecrübelerini edindiği Ankara'nın Çıkrıkçılar Yokuşu'nda siyasi parti kurma olasılığına olumlu yaklaşılıyor.
Kaynak: DailyMotion.com
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