Esnaf Kefalet'ten esnaflara maske dağıtımı Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, ilçedeki esnaflara maske dağıttı.

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, ilçedeki esnaflara maske dağıttı.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de vaka sayısı artan yeni tip Korona virüse (Covid-19) karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığı da, temin ettikleri maskeleri esnaf ve vatandaşlara dağıttı. Başkan Ali Yiğen, kooperatif personeli ile birlikte ilçedeki esnaf ve vatandaşlara maske dağıtarak, virüse karşı alınan tedbirlerin önemini anlattı. Sosyal mesafe ile evde kal çağrılarının önemini üstüne basa basa anlatan Başkan Yiğen, mecburi olmadıkça vatandaşların evlerinden çıkmamasını istedi.

Son zamanlarda ülkede artan maske ihtiyacı dolayısıyla temin ettikleri maskeler esnaflara dağıtarak alınan tedbirlere uyulması gerektiğin ifade eden Başkan Yiğen, bu milletin birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlu süreci atlatacağını dile getirdi. Kooperatif olarak bu zorlu süreçte esnafların yanında olduklarını dile getiren Başkan Yiğen, esnaf ve sanatkarların bu süreçte mağdur olmamaları için çalıştıklarını kaydetti. - MANİSA

Kaynak: İHA