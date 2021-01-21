Esnaf kardan araba yaptı
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Esnaf kardan araba yaptı

21.01.2021 11:56 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:02

Esnafın kardan yaptığı araba Trafik polislerinin kardan yapılan araba için ruhsat ve ehliyet istemesi Vatandaşlardan Ceyhan Demirel ile röportaj Belediye Başkanı Tahir Saklı ile röportaj Esnaf kardan araba yaptı Şemdinli'de kar yağışının ardından bir grup esnaf, karı eğlenceye dönüştürdü.

Esnafın kardan yaptığı araba

Trafik polislerinin kardan yapılan araba için ruhsat ve ehliyet istemesi

Vatandaşlardan Ceyhan Demirel ile röportaj

Belediye Başkanı Tahir Saklı ile röportaj Esnaf kardan araba yaptı

Şemdinli'de kar yağışının ardından bir grup esnaf, karı eğlenceye dönüştürdü.

İş yerlerinin önünde biriken karları temizleyen esnaf, bir yandan da kardan otomobil yaparak keyfini çıkardı.

Arabanın tamamlamasının ardından süslemesini de ihmal etmeyen esnaf, bunun için de sprey boya, lavabo borusu ve demir gibi malzemeler kullandı.

Kardan arabanın yanına gelerek esnaftan ehliyet ve ruhsat isteyen polis ve esnaf arasında komik diyaloglar yaşandı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği kardan arabayı Belediye Başkanı Tahir Saklı da görmeye geldi.

Burada fotoğraf çektiren Saklı, esnafın kardan güzel bir araba yaptığını belirterek, "Bizim de ilgimizi çekti. Emeklerine sağlık. Biz de belediye olarak kar temizleme çalışması yapacağız ancak bu maketi bir kaç gün burada bırakacağız, kaldırmayacağız." diye konuştu.

Vatandaşlardan Ceyhan Demirel de esnafın kar yağışıyla birlikte güzel bir sanat eseri ortaya çıkardığını dile getirdi.

Esnaf kardan araba yaptı
Esnaf kardan araba yaptı
Esnaf kardan araba yaptı
Esnaf kardan araba yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

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