Esnaf giderlerini karşılamak için mücadele veriyor
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Esnaf giderlerini karşılamak için mücadele veriyor

Esnaf giderlerini karşılamak için mücadele veriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yurt genelinde uygulanan tam kapanma süreci nedeniyle belli saatler arasında açılmalarına izin verilen esnaf, giderlerini karşılamak için çözüm yolu arayışına girdi.

Yurt genelinde uygulanan tam kapanma süreci nedeniyle belli saatler arasında açılmalarına izin verilen esnaf, giderlerini karşılamak için çözüm yolu arayışına girdi.

Korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte ülke genelinde tam kapanma uygulaması başladı. Birçok sektörde hizmet veren iş yerleri kapanırken, gıda sektöründe ise paket servisle faaliyetler devam ediyor. Eskişehir'de 12 yıldır gıda sektöründe hizmet veren Hilmi Altın, pandeminin başından beri işlerinin düştüğünü söyledi. Altın, "Eskişehir öğrenci şehri olarak biliniyor, fakat öğrenci yok. Bir yılı aşkın süredir yaptığımız işle kazandığımız para bizi tatmin etmiyor. Sokağa çıkma kısıtlaması olan zamanların bir kısmında işyerimizi kapalı tuttuk. Fakat giderlerimizi karşılayamıyoruz. Her esnaf dükkanının sabit giderleri var. Gider azalmayıp gelir düşünce maddi sıkıntılar oluşuyor. Son çare olarak paket servis yaparak işlerimize devam etmeye karar verdik. En azından giderlerimizin bir kısmını karşılamak için çaba gösteriyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Esnaf giderlerini karşılamak için mücadele veriyor
Esnaf giderlerini karşılamak için mücadele veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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