Esnaf Faiz İndirimli Kredi Kullanmalı

TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve ESOB Başkanı Rasim Fırat, esnaf ve sanatkarların kredi ve teşvik sistemlerinden etkin bir şekilde yararlanmalarının ekonominin gelişip güçlenmesi bakımından büyük önem taşıdığını belirtti.

Piyasada rekabet edebilmeleri ve ayakta kalabilmeleri için esnaf ve sanatkarların sürekli olarak kendini yenilemesi ve teknolojiyi takip etmesi gerektiğini ifade eden ESOB Başkanı Rasim Fırat, bu anlamda yeni yatırımlar için ulaşılabilir ve ucuz finansman fırsatları sunulmasının birinci derecede öneme sahip olduğunu söyledi.

Başkan Fırat, "10 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 11189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esnaf ve sanatkarlara uygulanmamalıdır. Başvuru tarihi itibarı ile son 5 yıl içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkarlara, bu Karar kapsamında aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılamayacağı hükme bağlanmış olmakla birlikte, 2016 ve 2017 yıllarında uygulamaya konulan KOSGEB sıfır faizli işletme kredisi faiz desteği kapsamında kredilendirilen esnaf ve sanatkarlar bu hükümden istisna tutulmuştur. Ancak, söz konusu uygulama neticesinde KOSGEB desteğinden yararlanan esnaf ve sanatkarlar sadece bu kesime özel verilen yüzde 50 veya yüzde 100 faiz indirimli (faizsiz) kredi imkanlarından 3 yıl süreyle faydalanamamaktadır. Bu uygulama ile esnaf ve sanatkarlar, esnaf kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan yüksek tutarlı kredilerden yararlanmayı tercih etmeleri nedeniyle, KOSGEB desteklerine başvurma konusunda kararsız kalmaktadırlar. Kredi kullanabilen esnaf ve sanatkar sayısı göz önünde bulundurularak, uygulamadaki bu sınırlama kaldırılmalı ve esnaf ve sanatkarların her iki kurumdan da kredi kullanmalarının önü açılmalıdır" diye konuştu. - ERZURUM