Esnaf En Çok Ege'de, En Az Güneydoğu Anadolu'da

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun (TESK) derlediği bilgilere göre nüfusa oranla bölgeler arası en çok esnaf yüzde 2,8 oranla Ege Bölgesi'nde, en az esnaf ise yüzde 1,4 oranla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunuyor. Bu yıl Mart ayı sonu itibariyle esnaf sayısı ise 1 milyon 707 bin 9'a çıktı.

2018 yılı Mart ayı sonu itibariyle Ege Bölgesi'nde nüfusa göre esnaf oranı yüzde 2.8, Karadeniz Bölgesi'nde yüzde 2.7, İç Anadolu Bölgesi'nde yüzde 2.7, Akdeniz Bölgesi'nde yüzde 2.4, Marmara Bölgesi'nde yüzde 1.8, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 1.7, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 1.4 oldu. Türkiye genelinde 2018 yılı Mart ayı sonu itibariyle 1 milyon 707 bin 9 olan esnaf sayısı nüfusa oranla yüzde 2.11'i oluşturuyor.

" Muğla nüfusa oranla esnaf sayısı ile Türkiye'de birinci"

Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olarak faaliyet gösteren esnafın nüfusa oranla en yüksek esnafa sahip ili tüm Türkiye'de birinci sırada yer alan Muğla. Muğla nüfusunun yüzde 3,94'ü, yani 37 bini esnaf. En az esnaf ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 3 bin 946 esnaf sayısı ve yüzde 0,78 oranla Şırnak'ta bulunuyor.

Ege Bölgesi'nde nüfusa oranla 37 bin esnaf ile Muğla birinci sırada yer alırken, 106 bin 494 ile en az esnaf İzmir'de bulunuyor. Karadeniz Bölgesi'nde nüfusa oranla en fazla esnaf Artvin'de, en az esnaf Gümüşhane'de, İç Anadolu Bölgesi'nde nüfusa oranla en fazla esnaf Nevşehir'de, en az esnaf Ankara'da, Akdeniz Bölgesi'nde nüfusa oranla en fazla esnaf Burdur'da, en az esnaf Adana'da, Marmara Bölgesi'nde nüfusa oranla en fazla esnaf Çanakkale'de, en az esnaf İstanbul'da, Doğu Anadolu Bölgesi'nde nüfusa oranla en fazla esnaf Tunceli'de, en az esnaf Ağrı'da, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde nüfusa oranla en fazla esnaf Kilis'te, en az esnaf ile Şırnak'ta bulunuyor.

"Artvin'de her 6 esnaftan 1'i minibüs işletmeciliği yapıyor"

Bölgelerinde nüfuslarına göre en yüksek esnaf oranına sahip illerde en çok tercih edilen mesleklerde Artvin'de bin 124 esnaf, yani her 6 esnaftan biri minibüs işletmeciliğini, Muğla'da 4 bin 41 esnaf lokantacılık, yemek ve içecek sunumu faaliyetlerini, Nevşehir'de bin 405 esnaf ve Burdur'da bin 256 esnaf şehirlerarası yük taşımacılığını, Çanakkale'de bin 920 esnaf kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliğini, Tunceli'de 336 esnaf minibüs işletmeciliğini ve Kilis'te 415 esnaf ise büfe, bakkal ve market işletmeciliğini tercih ediyor.

"AVM sayısı çok olan illerde esnafın az çıkması tesadüf değildir"

Özellikle AVM ve zincir market sayısının çok olduğu büyükşehirlerde nüfusa oranla esnaf sayısının az olduğuna dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İstanbul, Ankara, İzmir gibi gelişmiş ve büyük şehirlerdeki esnaf oranı nüfusa oranla, bulundukları bölgelerde en sonuncu. Bu da fizibilite çalışması yapılmadan, hızla çoğalan AVM ve zincir marketlerin büyük şehirlerde esnafı nasıl yuttuğunun göstergesidir. AVM ve zincir market sayısında en yüksek sayılara sahip olan bu illerde nüfusa göre esnaf oranının en az çıkması tesadüf değildir. Perakende yasasının tam olarak uygulanması, esnafın özellikle büyük şehirlerde ve tüm Türkiye'de korunması gerekiyor. Esnafın azaldığı, olmadığı yerlerde sokaklar karanlık ve korumasız kalır" dedi. - ANKARA