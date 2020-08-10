Esnaf "devren satılık" | "Çok çaresizim, ceketimi alıp gideceğim"
Türkiye'de son yıllarda devam eden ekonomik kriz, pandemi döneminde birçok sektörle beraber özellikle küçük esnaf açısından "kriz içinde kriz"e dönüştü.
10.08.2020 10:45 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:14
Türkiye'de son yıllarda devam eden ekonomik kriz, pandemi döneminde birçok sektörle beraber özellikle küçük esnaf açısından "kriz içinde kriz"e dönüştü. Satışları çok büyük oranda düşen binlerce esnaf kepenk indirdi. Binlercesi de işyerini devretmek için umutsuzca alıcı bekliyor.
Kaynak: DailyMotion.com