Esnaf destekleri için başvurular başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esnaf destekleri için başvurular başladı

Esnaf destekleri için başvurular başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından Haziran Meclis Toplantısında haberi paylaşılan esnaflara yönelik destek için başvurular başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından Haziran Meclis Toplantısında haberi paylaşılan esnaflara yönelik destek için başvurular başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından Haziran Meclis Toplantısında müjdesi paylaşılan esnaflara yönelik destek için başvurular başladı. Kademeli normalleşme ile birlikte faaliyetlerine tekrardan başlayan kahvehane ve çay ocakları için yaklaşık 40 tonluk çay desteğinin yanı sıra emlakçılar ve oto galericiler için de su faturası desteği sağlanacak. Başvurular kurumun resmi internet sitesi adresinden yapılabilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'nin kahvehaneler ve çay ocakları ile emlakçılar ve galericiler için açıkladığı destek paketi için başvurularımız başladı. Kademeli normalleşme ile faaliyetlerine yeniden başlayan 2 bin 42 çay ocağı ve kahvehane esnafımıza 40 ton çay desteğinin yanı sıra 356 oto galericimize ve 726 emlakçımıza 500 lira değerinde su faturası desteği sunulacak. Esnaflarımız kurumumuz resmi internet sitesi www.sakarya.bel.tr adresinden başvurularını yapabilirler. Hayırlı olmasını diliyor, tüm esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar temenni ediyoruz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye, 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu.
Türkiye, 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu.
Salyayla mücadelede yeni çözüm bugün başladı! Denizin 30 metre derinliğine oksijen verilecek
Salyayla mücadelede yeni çözüm bugün başladı! Denizin 30 metre derinliğine oksijen verilecek
Dev bina saniyeler içerisinde tuzla buz oldu! Yıkım anı saniye saniye kaydedildi
Dev bina saniyeler içerisinde tuzla buz oldu! Yıkım anı saniye saniye kaydedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Mert Müldür Merih Demiral Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Esnaf destekleri için başvurular başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 16:04:18. #1.16#

title