Esnaf destek başvuruları devam ediyor
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Esnaf destek başvuruları devam ediyor

26.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:58
Esnaf destek başvuruları devam ediyor

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, esnaf destek başvurularının 31 Mart'a kadar devam edeceğini bildirdi.

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, esnaf destek başvurularının 31 Mart'a kadar devam edeceğini bildirdi.

Altun, yaptığı yazılı açıklamada, başvuruların "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden alındığını belirtti.

Başvuruların 31 Mart'a kadar devam edeceğini aktaran Altun, "İlgili sürede gelir kaybı desteğine ilişkin değerlendirmeler Genel Müdürlüğümüzce yapılmakta olup, kira desteğine ilişkin itirazları ve yeni başvuruların İl Müdürlüğümüzce değerlendirilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Altun, şunları kaydetti:

"Ticari işletmeleri Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla karar kapsamında 3 ay süreyle ödenmek üzere aylık bin lira gelir kaybı desteği verilmesi ve büyükşehir olan illerde aylık 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 lira tutarında kira desteğinde bulunulmuştur. Bahse konu desteklerden 14 Aralık 2020 tarihinden önce vergi mükellefiyetini tesis ettirenler, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, faal olan ve işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutanlardan esas faaliyet konusu bakanlık tarafından desteklenen NACE kodları arasında yer alan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kira desteği için işyeri kira olanlar faydalanabilmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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