Esnaf destek başvuruları 25 Mayıs'ta başlıyor

Ticaret Bakanı Muş: "Tek seferde iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5 bin ve 3 bin TL hibe desteğinden 17 Mayıs tarihinden önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak.