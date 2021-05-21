Esnaf destek başvuruları 25 Mayıs'ta başlıyor
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Esnaf destek başvuruları 25 Mayıs'ta başlıyor

Esnaf destek başvuruları 25 Mayıs'ta başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ticaret Bakanı Muş: "Tek seferde iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5 bin ve 3 bin TL hibe desteğinden 17 Mayıs tarihinden önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak.

Ticaret Bakanı Muş: "Tek seferde iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5 bin ve 3 bin TL hibe desteğinden 17 Mayıs tarihinden önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak.

Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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