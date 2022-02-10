ESNAF DEĞİŞEN METRO PROJESİNE İSYAN ETTİ

Maltepe Kasaplar Çarşısında faaliyet gösteren 30 iş yerinin sahibi, yaklaşık 7 yıldır devam eden Dudullu-Bostancı Metro hattı projesinin defalarca değiştirildiğini iddia etti. İş yeri sahipleri, metro girişlerinin değiştirilmesiyle Bağdat Caddesi girişinde bulunan yolun tekrar trafiğe kapatılmasına isyan etti. Dükkanlarının önüne çit çekileceğini söyleyen yaklaşık 40 esnaf, dükkanlarının boş kalacağını ifade ederek caddede toplandı. Grup alkışlarla durumu protesto ederek açıklama yaptı.

"GELİP DE BU TARİHTE KAPATIP BU TARİHTE AÇACAĞIZ DİYEN YOK"

"DÜKKANLARIN ÖNÜNE ÇİT ÇEKİYORLAR YOLUMUZ KAPANIYOR"

"BU PROJEYİ 20 METRE KAYDIRIN BİZ BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUZ"

İBB'DEN AÇIKLAMA

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