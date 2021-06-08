Esnaf'dan örnek davranış; gümüş madalya kazandı
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Esnaf'dan örnek davranış; gümüş madalya kazandı

Esnaf'dan örnek davranış; gümüş madalya kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldaklı esnaf Meftun Gülay, Türk Kızılay'ına 25. kan bağışını yaparak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Zonguldaklı esnaf Meftun Gülay, Türk Kızılay'ına 25. kan bağışını yaparak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Zonguldak'ta Emral Çarşısı esnaflarından Meftun Gülay büyük bir başarı örneğine imza attı. Gülay, Türk Kızılay'ına bugün 25. kan bağışını yaparak Gümüş madalya ve takdir belgesinin sahibi oldu. Esnaf Meftun Gülay'ın bu anlamlı hareketi diğer esnaf ve vatandaşlara örnek oldu. Meftun Gülay, "Bugün 25.kan bağışımızı yaparak gümüş madalya ve takdir belgemizin sahibi olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kan bağışı çok önemli. Verdiğimiz kanlar hayat kurtarıyor. Yaptığımız bu kan bağışları diğer esnaf ve vatandaşlara da örnek olur "dedi. - ZONGULDAK

Esnaf'dan örnek davranış; gümüş madalya kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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