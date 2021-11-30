Esnaf çöp konteynerının önüne atlayarak faciayı önledi - Haberler
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Esnaf çöp konteynerının önüne atlayarak faciayı önledi

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Esnaf çöp konteynerının önüne atlayarak faciayı önledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle bir anda harekete geçen çöp konteynırını esnaf durdurdu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle bir anda harekete geçen çöp konteynırını esnaf durdurdu.

Şiddetli rüzgar Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde etkisini sürdürüyor. Kdz. Ereğli ilçesinde de bir çok ağaç ve elektrik direkleri yıkılırken, esnaf da dükkanlarının önündeki eşyaları kurtarmak için mücadele verdi. İlçeye bağlı Murtaza Mahallesi Ali Rıza Oğuz Sokak'ta rüzgarın etkisiyle bir çöp konteynerı harekete geçerek önce bir otomobile çarparak ve ardından hız kazanan konteyner bayır aşağı sürüklenmeye başladı. O sırada dükkanından çıkarak durumu fark eden esnaf Adnan Döner, canı pahasına çöp konteynırının önüne atlayarak olası faciayı önledi. Olay sonrası bölge esnafı, çöp konteynerını yerine taşıyarak ayak kısmına da taşlarla hareket etmemesi için önlem aldı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan bu olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde rüzgarla birlikte dükkan önündeki eşyaların uçuştuğu, ardından çöp konteynerının bayır aşağı hızla gittiği ve esnafın konteynırı durdurduğu görülüyor.

(İsmail Yasin Akçın/İHA)

Esnaf çöp konteynerının önüne atlayarak faciayı önledi

Esnaf çöp konteynerının önüne atlayarak faciayı önledi

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