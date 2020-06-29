Esnaf çiftten ihtiyaç sahipleri için 'askıda tost' kampanyası
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Esnaf çiftten ihtiyaç sahipleri için 'askıda tost' kampanyası

Gaziantep'te yaşayan Mesude-Adem Doğu çifti, kendi işlettikleri kafeteryada ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 'askıda tost' uygulaması başlattı.

Esnaf çiftten ihtiyaç sahipleri için 'askıda tost' kampanyası
29.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:52

Gaziantep'te yaşayan Mesude-Adem Doğu çifti, kendi işlettikleri kafeteryada ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 'askıda tost' uygulaması başlattı. Hayırsever vatandaşların yoğun destek verdiği askıda tost uygulaması ile hiç tost yiyememiş ihtiyaç sahipleri tost yemiş oldu.

Gaziantep'te, korona virüs salgını nedeniyle 3 ay boyunca işlettikleri kafeteryayı kapatmak zorunda kalan Mesude-Adem Doğu, bu süreçte maddi sıkıntı yaşayınca ihtiyaç sahibi insanların durumunu daha iyi anladıklarını vurgulayarak 'askıda tost' uygulaması başlattı.

Başlattıkları uygulama ile iş yerlerinin camlarına ve tabelalara 'Askıda tost uygulaması başlatılmıştır' ifadelerini yazan esnaf çift, kısa sürede hayırsever vatandaşların uygulamaya yoğun destek verdiğini vurguladı. Genç çift, 'askıda tost' uygulamasında içecek de ikram ettiklerini belirterek, askıdaki tost sayısının fazla olduğu zamanlarda iş yerlerine yakın noktada bulunan Şehitkamil Devlet Hastanesindeki hastalara tost ikramında bulunduklarını söyledi.

"Askıda tostları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz"

Başlattıkları proje ile ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin katkısıyla tost ikram ettiklerini söyleyen Adem Doğu, "Korona virüs sürecinde devletimiz önderliğinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için pek çok yardım yapıldı. Biz de eşimle kendi aramızda bu süreçte ihtiyaç sahiplerine nasıl yardımcı oluruz diye düşündük ve aklımıza 'askıda tost' projesi geldi. Yaklaşık iki hafta önce de projemize başladık. Projemizle hayırseverlerin askıya bağışladığı tostları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ikram ettik. Başladığımız günden beri yüzün üzerinde askıda tost bağışı yapıldı. Biz de bunu ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Biz de kafe olarak kendimizce 40-50 kişiye tost ikram ettik. ve şuan halihazırda bekleyen ellinin üzerinde askıda tostumuz var. Yani bu projeye destek olan da, projeden faydalanan da çok mutlular. Bunun en güzel tarafı da yardım edenin de yardım edilenin birbirini görmemesi ve tanımaması" dedi.

"Hiç tost yiyememiş insanlar için bunu başlattık"

Salgın nedeniyle 3 ay boyunca iş yerlerini kapattıklarını ve zor zamanlar geçirdiklerini söyleyen Mesude Doğu ise, "Pandemi nedeniyle biz de 3 ay boyunca iş yerimizi kapatmak zorunda kaldık. Zor zamanlar geçirdik ve bu süreçte ihtiyaç sahiplerinin yaşadığı sıkıntıları biraz olsun anladık. O yüzden askıda tost projesini hayata geçirdik. Çünkü durumu olmayan insanlar bir şekilde ekmek bulabiliyor ama hayatı boyunca hiç tost yemeyen çok sayıda ihtiyaç sahibi var. İşte biz de hiç tost yiyemeyen insanlar için hayırsever müşterilerimizin desteğiyle bu projeyi hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel bir uygulama"

Başlatılan uygulamayı çok beğendiğini söyleyen bir vatandaş ise, "Burada özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için güzel bir uygulama başlatılmış. Yani çoğu insan tost yiyebiliyor ama durumu olmayıp bu lezzeti tadamayan çok insan var. Bu uygulama da onlar için iyi olmuş. Ben de uygulamaya askıda iki tost bırakarak destek oluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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