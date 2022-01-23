Esnaf buzlanmaya karşı çareyi kendi buldu Belediye ekipleri yetersiz kalınca esnaf iş yerinin önüne tuzu kendi attı Kırşehir'de etkili olan kar yağışı sonrası esnaf iş yerinin önünde buzlanma olmasın diye çareyi kendi buldu.

KIRŞEHİR (İHA) - Esnaf buzlanmaya karşı çareyi kendi buldu

Belediye ekipleri yetersiz kalınca esnaf iş yerinin önüne tuzu kendi attı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de etkili olan kar yağışı sonrası esnaf iş yerinin önünde buzlanma olmasın diye çareyi kendi buldu.

Şiddetini arttırarak yağan kar yağışı sonrasında şehir beyaz örtü ile tanıştı. Belediye ekiplerinin yetersiz kalması sonrasında Terme Caddesi üzerinde bir işletmeci iş yerinin önü buzlanmasın ve müşteri rahat giriş yapsın diye kendi tuzunu kendi attı. Yaptığı tuzlama çalışması ile ilgili konuşan esnaf Emre Soylu, "Hakkımızda hayırlısı olsun. İş yerimizin önü buz olmasın diye kendi tuzumuzu atıyoruz. Müşterilerimiz kaymasın rahat alışverişlerini yapsın istiyoruz bu nedenle de devam eden yağış karşısında kendi tuzumuzu kendimiz attık" dedi.

Kırşehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oldu. Kar yağışı geceden sabahın ilk saatlerine kadar tipi şeklinde devam etti. Etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen park ve mesire alanları görsel şölen sundu. Cacabey Meydanı, Ahi Evran Külliyesi ve Kent Parkta kar yağışı ve biriken karlar görsel şölen oluşturdu. Kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluşmasıyla, vatandaşlar fotoğraf çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Beyaz örtünün şiddetli şekilde yağması sonrasında kızakları ile kartonlardan oluşturduğu kaydırakla kayan Aytekin Küçük adlı vatandaş, uzun zamandır kar yağışı beklediklerini ve mutlu olduklarını söyledi. Hakan Tekten adlı vatandaş ise kar yağışının bereket olduğunu ve şehrin uzun zamandır kar yağışına haset olduğunu belirtti. Sürücüler ise il merkezinde zorlukla hareket ettiklerini söyledi.