Esnaf bulduğu parayı polise teslim etti Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir esnaf, iş yeri yakınlarında bulduğu parayı polise teslim etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir esnaf, iş yeri yakınlarında bulduğu parayı polise teslim etti. Atatürk Bulvarı'ndaki iş yerinde gelinlik satışı yapan esnaf Şerif Baltacı (48) iş yerinin karşısında bir miktar para buldu. Baltacı, sahibine ulaşamadığı parayı tutanak karşılığında İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Baltacı'ya duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Kaynak: AA Haberin Videosu: Esnaf bulduğu parayı polise teslim etti