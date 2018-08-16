Esnaf, Bayram Arifesinde Kepenk Kapattı

Van'daki Sanat Sokağı esnafı, Kurban Bayramı öncesi kepenk kapattı.

Sanat Sokağı'nda işportacılardan ve şans oyunları oynanmaktan dolayı iş yapamadıklarını belirten esnaf, Kurban Bayramı arifesinde kepenk kapattı. Sokakta bir araya gelen esnaf, bir basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi. Sanat Sokağı esnafı adına açıklamada bulunan Vodafon Bayii Yetkilisi Mehmet Fatih Oral, yıllardır gerek işportacı gerekse devam eden inşaat nedeniyle iş yapamadıklarını ifade ederek, "Sanat Sokağı esnafı olarak sabah kepenk kapatma eyleminde bulunduk. Çünkü sokağımızda bulunan işportacıların ve kentte meydana gelen depremden bu yana devam eden inşaat, işlerimizi olumsuz yönde etkiliyor. Bunun yanında sanki futbol sahasıymış gibi sokakta top oynanması ve kumar oynatılmasına tepki göstermek amacıyla eylemimiz oldu. Ayrıca her bayram arifesinde çok sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Aileler hiçbir şekilde sokağa giremiyorlar. Kendi ailelerimizi bile mağazamıza getiremiyoruz. Ancak onlarla dışarıda görüşebiliyoruz. Bu amaçla esnaf arkadaşlarımızla karar aldık. Bunlarla ilgili işlem yapılmasını istiyoruz" dedi.

Son günlerdeki kur dalgalanmalarından dolayı sıkıntı yaşadıklarını da dile getiren Oral, "Biz artık zor durumdayız. Zaten kur dalgalanmalarından dolayı piyasa çok tedirgin. Biz de bunun sıkıntısını çekiyoruz. Kiralarımızı bile veremiyoruz ve personel çıkarmak zorunda kalıyoruz. Eylemimizi bu yönde yaptık, herhangi farklı bir amaçla yapmadık. Biz sadece sokağımızla ilgili bir çalışma yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Herhangi bir çözüm bulunmaması halinde eylemlerinin devam edeceğini de dile getiren Oral, "Sonucu ne olursa olsun bu eylemimizi gerçekleştireceğiz. Sonuçta herkes ekmeği için çalışıyor. Bu anlamda yetkililerimizden sorunumuza el atmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından esnaf tekrar kepenklerini açtı. - VAN