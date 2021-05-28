Esnaf ayrımı yapılmadan destek verilmeli

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, açıklanan hibe destek paketinde bazı esnaf gruplarının yer almadığını ifade ederek, desteklerin mağdur olan tüm esnaflarla yapılması gerektiğini söyledi.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, açıklanan hibe destek paketinde bazı esnaf gruplarının yer almadığını ifade ederek, desteklerin mağdur olan tüm esnaflarla yapılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısının ardından salgın tedbirleri nedeniyle işlerine ara veren esnaflara iki grup halinde destek verileceğini açıklamasından sonra, desteğin esnafı memnun ettiğini vurgulayan Erzincan ESOB Başkanı Bedir Limon, açıklanan destek paketinde bazı esnaf gruplarının yer almadığını belirterek, mağduriyetlerini dile getirdi.

İki grup halinde yapılacak olan 3 bin ve 5 bin liralık maddi desteğin esnaf için çok önemli olduğunu vurgulayan Limon, "Covid-19 pandemi süreci esnafımızı da etkilemiştir. Yaklaşık 1,5 yıldır bazı sektörlerdeki esnaflarımız genelge nedeniyle dükkanlarını hiç açamamıştır. Ticaret olmadığı için giderlerini de karşılayamamış ve kredi çekerek borçlarını ödemeye çalışmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek yeterli değil ama yine de esnafımıza can suyu olacaktır.

Açıklanan destekte bazı sektörlerde faaliyet gösteren esnaflarımız yer almamıştır. Pandemi birçok sektördeki esnafımızı etkilediği gibi diğerlerini de dolaylı olarak zor durumda bırakmıştır. Açıklanan esnaf destek paketinde bakkallar, bayiler, emlakçılar, fırınlar, kasaplara, tekel bayileri, manavlar, tatlıcılar, kuruyemişçiler, tornacılar, nakliyatçılar, kamyoncular, galericiler, kamyonetçiler, asansörcüler, e ticari yapanlar ve reklamcılar yer almamıştır. Bu esnaflarımızın da açıklanan desteklerden faydalanmadığı için mağdur olmuştur. Esnaflarımızın hibe desteklerinden faydalanmaları için girişimlerde bulunuyoruz. Ankara'da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanımız Bendevi Palandöken başta olmak üzere ilgili Bakanlıklarla görüşmeler yaptık. Temennimiz tüm esnaflarımızın açıklanan desteklerden faydalanmasını sağlamaktır" dedi.

"Dükkan sahiplerinden anlayış bekliyoruz"

Pandemi sürecinde çok sayıda esnafın dükkanlarını açamadıkları için giderlerini de karşılayamadıklarını, dükkan ve ev kirasını ödemekte zorlandıklarını ifade eden Birlik Başkanı Limon, "Genelge nedeniyle işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnaflarımız, gelir olmadığı için kiralarını da ödemekte zorlandı. Bazı esnaflarımız dükkan kirasını ödemediği için kiracı ve dükkan sahibi arasında sorunlar olmaya başladı ve mahkemelik oldu. Esnaflarımızdan bir kısmı giderlerini karşılamakta zorlanınca dükkan kapattı.

Dükkan sahibi vatandaşlarımızdan kiralar konusunda hassasiyet ve anlayış bekliyoruz. Kamu kurumlarında kiracı olan esnaflarımıza nasıl yardımcı olundu ise dükkan sahibi vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. İnşallah pandemi sürecini hep birlikte atlatacağız ve eski günlerimize kavuşacağız." diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı