Esnaf 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu
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Esnaf 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu

Korona virüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar için bütün Türkiye seferber oldu.

24.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:35
Esnaf 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu

Korona virüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar için bütün Türkiye seferber oldu. Bursa'da yaşlı vatandaşların sokağa çıkmadan hayatlarını kolaylaştırmak isteyen bir kasap, paket servis uygulaması başlatarak, yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine kadar ulaştırıyor.

Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılıp Türkiye'ye de sıçrayan yeni tip korona virüs salgınına karşı 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanların dışarıya çıkmalarına sınırlama getirildi. Bu kişilerin sıkıntı yaşamaması için Bursalı esnaf seferber oldu. Bursa'da kasaplık yapan Tugay Bozkurt, yaşlıların sokağa çıkmadan hayatlarını kolaylaştırabilmek için paket servis uygulamasına geçti. Bir telefonla 65 yaş üstü vatandaşların siparişlerini alan Bozkurt, paketleri hazırlayıp isteyenlerin evine kadar götürüyor. Böylelikle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmadan yaşantılarına risksiz devam etmesi sağlanıyor. 65 yaş üstü vatandaşlar eve paket servis uygulamasından memnun.

"Birbirimize destek çıkarak kötü günlerden kurtulacağız"

Telefonla evlere servis yapan Tugay Bozkurt, "Korona hastalığından dolayı yaşlı vatandaşlarımız dışarıya çıkamıyor. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için ücretsiz paket servisi başlattık. Birbirimize destek çıkarak bu kötü günlerden kurtulacağız. Hayatın eskiye dönebilmesi için biz de elimizden gelen desteği göstereceğiz. 65 yaş üstü vatandaşlarımız bizim için önemli. Onların tecrübesinden yararlanıyoruz. Onlar da kendi sağlıkları için evden dışarı çıkmasınlar. Bize telefon açmaları yeterli, biz ne isterlerse onların evine kadar götürebiliriz. Gerekirse market alışverişlerini de yaparız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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