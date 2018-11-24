Esmmmo'dan 'E-Uygulamalar' Semineri

Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ESMMMO) tarafından e-defter, e-fatura, e-smm, e-irsaliye, e-ticaret ve defter beyan konularını içeren 'E-Uygulamalar' semineri düzenlendi.

Oda konferans salonunda gerçekleşen seminere Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Neşet Ertoy, İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir, İstanbul Odası Eğitim Müdürü İnci Şalcı ve Eskişehir Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler Odası Onursal Başkanı İlker Özokcu ile oda üyeleri katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Oda Başkanı Neşet Ertoy, "Bilindiği gibi yılbaşında serbest meslek mükellefleri ile hayatımıza giren defter beyan sistemine, 1 Ekimden itibaren Basit Uslu Mükellefler de dahil oldu. 1 Ocak 2019'dan itibaren tüm işletme defterine tabi olan mükelleflerde sisteme dahil olacaklardır. Sisteme başvurular başlamış olup 31 Aralık 2018 tarihine kadar elektronik ortamda veya dairelerde bizzat müracaat edilerek başvuruların yapılmış olması gerekiyor" dedi.

2019 yılında e-defter tutmanın zorunlu olacağını aktaran Ertoy, "Brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan bilanço usulüne tabi olan mükellefler, 2019 hesap döneminde e-defter tutmak ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren e-fatura düzenlemek zorundadırlar" diye konuştu.

GEÇMEK ZORUNDALAR

Ertoy konuşmasını şöyle sürdürdü:

"E-fatura ve e-deftere tabi olan mükelleflere 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren e-arşiv faturaya geçme zorunluluğu getirilmektedir. E-fatura ve e-arşiv uygulamalarına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50 bin TL'yi aşması halinde söz konusu faturaları, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren e-arşiv fatura düzenleme zorunluluğu getirilmektedir. 31 Mart 2019 tarihi itibariyle faal olan serbest meslek mükellefleri 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle, 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren faaliyete başlayan serbest meslek mükellefleri ise işe başladıkları ayı takip eden üçüncü ayın sonuna kadar e-serbest meslek makbuzu uygulamasına geçmek zorundadırlar."

MESLEKTE DEVRİM BAŞLAYACAK

İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir ise konuşmasında, Eskişehir'in kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Akdemir, defter tutma olayının bittiğini aktararak, "Geleceği planlamamız gerekiyor. Bir dönem sona erdi. Defter tutma olayı bitti. 3-5 seneye kadar fatura ve fiş bile kalkıyor. Teknoloji bizi bu noktaya getiriyor. Geçiş sürecini iyi geçirmemiz lazım. Meslek müşavirliğe, danışmanlığa ve raporlamaya gidiyor" şeklinde konuştu.

2019 yılı itibariyle meslekte devrim başlayacağını aktaran Akdemir, "Zorunlu eğitimler başlıyor. Bu salonlarda hiç görmediğiniz arkadaşları göreceksiniz. Gelmiyorlarsa hepsi 2020 yılında bürosunu kapatacak" dedi.

Seminerde, İstanbul Odası Eğitim Müdürü İnci Şalcı ise 'E-Uygulamalar' hakkında bilgi verdi. - ESKİŞEHİR